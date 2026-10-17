Paternò vola alla finale nazionale di Airsoft: i Black Lotus tra i migliori d’Italia

Dopo la vittoria del campionato regionale, la squadra paternese si prepara alla sfida nazionale sulle montagne dell’Aspromonte.

Un importante traguardo sportivo per Paternò. I Black Lotus SAT Catania, storica squadra di Airsoft della città, si preparano a rappresentare la Sicilia alla finale nazionale del Campionato di Pattuglia a Lungo Raggio (PLR), organizzata dalla Federazione Italiana Giochi Tattici (FIGT), in programma dal 16 al 18 ottobre 2026 a Gambarie, nel territorio di Santo Stefano in Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria.

Fondata nel 2006, la società sportiva paternese celebra quest'anno vent'anni di attività, raggiungendo uno dei risultati più prestigiosi della propria storia. Dopo aver conquistato il titolo regionale lo scorso giugno, i Black Lotus si sono assicurati l'accesso alla competizione nazionale, che vedrà sfidarsi venti tra le migliori squadre italiane.

Una sfida impegnativa tra le montagne dell'Aspromonte, dove gli atleti dovranno affrontare percorsi che potranno raggiungere i 50 chilometri nell'arco di 24 ore, mettendo alla prova resistenza fisica, concentrazione, orientamento e capacità di lavorare in squadra.

A rappresentare i Black Lotus saranno sei componenti del team, accompagnati da altri cinque membri dell'associazione. Al loro fianco anche una delegazione di 21 rappresentanti delle squadre siciliane del Co.Re.Si. (Coordinamento Regionale Siciliano), impegnati nelle attività organizzative e arbitrali della manifestazione.

La delegazione siciliana contribuirà inoltre alla preparazione di una delle prove della competizione, denominata Hotel, prevista a circa 1.802 metri di altitudine.

Per la società paternese si tratta di un momento particolarmente significativo, frutto di anni di allenamenti, sacrifici e passione per una disciplina che unisce preparazione atletica, strategia e spirito di gruppo.

«Per noi la vittoria sarebbe un traguardo da sogno, ma già la partecipazione a questa finale nazionale ci riempie di orgoglio», spiegano dalla società sportiva.

Paternò sarà dunque protagonista di un appuntamento nazionale, con i Black Lotus pronti a portare in alto i colori della propria città e della Sicilia.