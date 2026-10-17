Catenanuova, commando armato assalta due banche nella notte con escavatori
Un gruppo di almeno 15 persone avrebbe preso parte al colpo in piazza Riggio. Danneggiati gli sportelli automatici di UniCredit e Banca di Credito Cooperativo. Indagano i Carabinieri.
Notte movimentata a Catenanuova, nell'Ennese, dove due sportelli bancari sono stati presi d'assalto da un gruppo di malviventi che avrebbe utilizzato escavatori per introdursi nelle strutture.
L'episodio si è verificato nella centralissima piazza Riggio. Secondo le prime informazioni, all'azione avrebbero partecipato almeno quindici persone, alcune delle quali armate.
Prima di colpire gli istituti di credito, i componenti della banda avrebbero bloccato le strade che conducono alla piazza, ostacolando l'accesso alla zona.
Nel mirino dei malviventi sono finite le filiali di UniCredit e della Banca di Credito Cooperativo.
Per colpire gli sportelli automatici sarebbero stati impiegati degli escavatori, provocando danni anche alle strutture degli edifici.
I rumori delle operazioni hanno richiamato l'attenzione dei residenti, svegliati nel cuore della notte da quanto stava accadendo.
Non è ancora stato accertato quanto denaro sia stato eventualmente portato via. Gli investigatori stanno verificando anche se entrambi gli assalti abbiano avuto successo.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire le diverse fasi dell'assalto e risalire ai responsabili.
Effettuati anche i rilievi da parte del personale specializzato dell'Arma, alla ricerca di elementi utili alle indagini.
L'intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario per verificare le condizioni degli immobili interessati e accertare eventuali problemi di sicurezza causati dai danneggiamenti.
Resta da chiarire come sia stata organizzata l'azione e quale sia l'effettiva entità del bottino.