Catenanuova, commando armato assalta due banche nella notte con escavatori

Un gruppo di almeno 15 persone avrebbe preso parte al colpo in piazza Riggio. Danneggiati gli sportelli automatici di UniCredit e Banca di Credito Cooperativo. Indagano i Carabinieri.

Notte movimentata a Catenanuova, nell'Ennese, dove due sportelli bancari sono stati presi d'assalto da un gruppo di malviventi che avrebbe utilizzato escavatori per introdursi nelle strutture.

L'episodio si è verificato nella centralissima piazza Riggio. Secondo le prime informazioni, all'azione avrebbero partecipato almeno quindici persone, alcune delle quali armate.

Prima di colpire gli istituti di credito, i componenti della banda avrebbero bloccato le strade che conducono alla piazza, ostacolando l'accesso alla zona.

Nel mirino dei malviventi sono finite le filiali di UniCredit e della Banca di Credito Cooperativo.

Per colpire gli sportelli automatici sarebbero stati impiegati degli escavatori, provocando danni anche alle strutture degli edifici.

I rumori delle operazioni hanno richiamato l'attenzione dei residenti, svegliati nel cuore della notte da quanto stava accadendo.

Non è ancora stato accertato quanto denaro sia stato eventualmente portato via. Gli investigatori stanno verificando anche se entrambi gli assalti abbiano avuto successo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire le diverse fasi dell'assalto e risalire ai responsabili.

Effettuati anche i rilievi da parte del personale specializzato dell'Arma, alla ricerca di elementi utili alle indagini.

L'intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario per verificare le condizioni degli immobili interessati e accertare eventuali problemi di sicurezza causati dai danneggiamenti.

Resta da chiarire come sia stata organizzata l'azione e quale sia l'effettiva entità del bottino.