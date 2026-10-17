Ragalna, fuoristrada precipita in un dirupo: 77enne salvato con l’elicottero

Sul posto Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano. L’uomo, rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato recuperato con il verricello dell’elicottero e trasportato in ospedale.

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi nelle campagne di Ragalna, sul versante meridionale dell’Etna, dove un uomo di 77 anni è precipitato con il proprio fuoristrada in un dirupo, rimanendo incastrato all’interno dell’abitacolo.

L’allarme è scattato dopo la segnalazione dei familiari, che hanno contattato il Numero unico di emergenza 112. La Centrale operativa del 118 di Catania ha quindi attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano.

Sul posto sono intervenuti i tecnici della Stazione Etna Sud del CNSAS e i Vigili del Fuoco, che hanno raggiunto il veicolo in fondo alla scarpata e lavorato insieme per estrarre l’anziano in sicurezza.

Le difficoltà legate alla conformazione del terreno hanno reso necessario anche l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco. Dopo le prime cure e la stabilizzazione, il settantasettenne è stato immobilizzato su una barella e recuperato con il verricello.

L’uomo è stato quindi trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Un intervento complesso, che ha richiesto la collaborazione tra Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e personale sanitario per portare in salvo l’automobilista.