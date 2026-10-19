🚨 AGGIORNAMENTO – SS121 a Valcorrente: tre feriti, tra cui un bambino. Le FOTO

Secondo le prime informazioni, l'attraversamento di due cani avrebbe provocato un tamponamento. Tra i feriti un bambino di 5 anni trasportato al San Marc

PATERNÒ – Emergono nuovi dettagli sull'incidente stradale avvenuto poco dopo le ore 11:30 di oggi, lunedì 19 ottobre, sulla superstrada SS121, in direzione Catania, a circa un centinaio di metri prima dello svincolo del centro commerciale di Valcorrente.

Tra i feriti anche un bambino di 5 anni, trasportato all'ospedale San Marco di Catania insieme alla madre. Secondo le prime informazioni, il piccolo avrebbe riportato un trauma cranico. Un altro paziente è stato invece trasferito all'ospedale di Paternò, anche in questo caso per trauma cranico. Le condizioni delle persone coinvolte restano da chiarire nel dettaglio.

Nell'incidente sono rimasti coinvolti diversi veicoli, tra cui un'auto medica, che ha riportato ingenti danni alla parte anteriore. Anche altre vetture coinvolte nello scontro presentano danni evidenti.

Tra le possibili cause dell'incidente ci sarebbe l'improvviso attraversamento di due cani sulla carreggiata. Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, la presenza degli animali sulla strada avrebbe provocato un tamponamento tra i mezzi in transito. La dinamica resta comunque da accertare.

Sul posto sono intervenute quattro ambulanze, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, oltre al personale Anas impegnato nella gestione della viabilità e nelle operazioni necessarie al ripristino della circolazione.

La situazione del traffico resta particolarmente critica: al momento di questo aggiornamento, la SS121 risulta ancora completamente bloccata in direzione Catania, con pesanti disagi per gli automobilisti e ripercussioni sulla viabilità.

Restano da chiarire l'esatta sequenza degli eventi e le cause dell'incidente. Si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione e, dove possibile, di scegliere percorsi alternativi.

LE FOTO DELL'INCIDENTE

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO – Seguiranno ulteriori dettagli.