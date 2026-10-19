🚨 ULTIM’ORA Paternò, esce dal supermercato e viene investita da uno scooter: donna in ospedale

L'incidente nella serata di oggi. Coinvolto anche un quindicenne alla guida di un ciclomotore. Intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri.

PATERNÒ – Un'altra serata segnata da un incidente stradale a Paternò. Questa volta l'episodio si è verificato in via Virgillito, dove una donna è rimasta ferita in seguito a uno scontro con uno scooter.

Stando alle prime informazioni, la donna si trovava nei pressi di un'attività commerciale, dalla quale era appena uscita, quando sarebbe stata raggiunta da un ciclomotore di piccola cilindrata guidato da un quindicenne.

L'urto ha provocato la caduta di entrambi. Mentre il giovane non avrebbe riportato conseguenze fisiche, per la donna si è reso necessario l'intervento dei soccorsi.

Sul posto è giunto il personale del 118, che ha prestato le prime cure alla ferita prima di accompagnarla in ospedale per gli accertamenti medici. Le sue condizioni non sono state al momento precisate, anche se dalle prime notizie si parlerebbe di contusioni.

A effettuare gli accertamenti sono stati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò. Saranno gli elementi raccolti durante i rilievi a chiarire come si sia verificato l'incidente.

Il traffico lungo via Virgillito è rimasto temporaneamente bloccato per consentire al personale sanitario del 118 di effettuare le operazioni di soccorso e prestare assistenza alla donna ferita. La circolazione ha subito disagi durante l'intervento dei mezzi di emergenza.

Restano da definire le circostanze esatte dell'impatto.