Paternò, Villa Moncada: cancelli chiusi alle 20, i commissari approvano la convenzione
La Commissione Straordinaria approva la convenzione per la chiusura serale della Villa Comunale. L'obiettivo è prevenire vandalismi, schiamazzi e abbandono di rifiuti.
PATERNÒ – Novità per la gestione della Villa Comunale Moncada di Paternò. La Commissione Straordinaria, con la delibera n. 130 del 14 ottobre 2026, ha approvato lo schema di convenzione con l'associazione di volontariato APAS per il servizio di chiusura serale dei cancelli.
Secondo quanto previsto dall'accordo, i cancelli della Villa Comunale dovranno essere chiusi alle ore 20:00, così da impedire l'accesso incontrollato all'area verde durante le ore notturne.
Il provvedimento nasce dall'esigenza di tutelare uno dei principali spazi pubblici della città, prevenendo episodi di vandalismo, abbandono di rifiuti, schiamazzi e utilizzi impropri delle strutture, a salvaguardia del decoro urbano e della sicurezza.
La gestione della chiusura sarà affidata ai volontari dell'associazione APAS, che metteranno a disposizione personale per garantire il servizio. La convenzione esclude forme di remunerazione o profitto.
La scelta di coinvolgere il volontariato deriva anche dalla difficoltà del Comune di garantire il servizio attraverso il proprio personale, soprattutto per quanto riguarda la necessaria flessibilità degli orari.
La Commissione Straordinaria ha approvato all'unanimità il provvedimento, dichiarandolo immediatamente esecutivo.
Resta da conoscere la data effettiva di avvio del servizio, non ancora indicata nello schema di convenzione approvato.