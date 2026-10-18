Catania, lezioni solo online: l’Università passa alla Dad fino al 22 ottobre
La decisione dell'Ateneo per limitare i disagi agli studenti fuorisede. Le lezioni online attraverso Microsoft Teams.
CATANIA – Lo sciopero degli autotrasportatori in Sicilia e i possibili disagi alla circolazione spingono l'Università di Catania a ricorrere alla didattica a distanza.
Da lunedì 19 a giovedì 22 ottobre, le lezioni dei corsi universitari con obbligo di frequenza si svolgeranno online attraverso la piattaforma Microsoft Teams.
La decisione del rettore Enrico Foti punta ad agevolare soprattutto gli studenti fuorisede, che potrebbero incontrare difficoltà nel raggiungere le sedi universitarie a causa delle proteste e dei blocchi dei trasporti.
Il provvedimento arriva dopo le richieste delle rappresentanze studentesche e la decisione inizialmente adottata per l'area medica, successivamente estesa agli altri corsi con frequenza obbligatoria.
Si tratta di una misura temporanea, prevista fino al 22 ottobre, per garantire la continuità delle lezioni nonostante i disagi legati alla mobilità.
Gli studenti sono invitati a consultare le comunicazioni dei rispettivi corsi di laurea per conoscere i collegamenti alle lezioni e le eventuali disposizioni sulle attività pratiche.