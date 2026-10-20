🚨 ULTIM'ORA – Paternò, incidente in corso del Popolo: due auto coinvolte, ambulanza sul posto

Ambulanza sul posto. Disagi alla circolazione, ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.

PATERNÒ – Poco prima delle ore 10 si è verificato un incidente stradale nei pressi della rotonda tra corso del Popolo e corso Italia, a Paternò, dove sono rimaste coinvolte due autovetture.

Sul posto è presente un'ambulanza per prestare soccorso alle persone coinvolte. Al momento non si conoscono le loro condizioni né si hanno informazioni ufficiali sull'eventuale presenza di feriti.

L'incidente sta provocando rallentamenti alla circolazione, con disagi per gli automobilisti in transito nella zona. Il traffico procede a rilento in prossimità della rotatoria, punto di collegamento tra le due importanti arterie cittadine.

Al momento in cui scriviamo, sul luogo dell'incidente non risultano presenti le forze dell'ordine.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e le cause che hanno portato all'impatto tra i due veicoli. Ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime ore.

Si raccomanda agli automobilisti di prestare particolare attenzione durante il transito nella zona.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.