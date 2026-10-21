ULTIM’ORA – Sicilia, revocati tutti i blocchi dei Tir: finisce la protesta degli autotrasportatori

Dopo l’incontro in Prefettura a Catania, anche l’Aias decide di sospendere la protesta: rassicurazioni sulla partecipazione ai tavoli nazionali.

Dopo l'incontro di questa sera, in Prefettura a Catania, gli autotrasportatori dell'Associazione imprese autotrasportatori siciliani, che ancora mantenevano i blocchi dei tir in diversi punti dell'autostrada Messina-Catania, davanti al porto di Palermo e in altre strade siciliane, hanno deciso di sospendere la protesta.

"Abbiamo deciso di revocare il blocco dei Tir poiché abbiamo ricevuto delle rassicurazioni da parte del prefetto che anche noi siederemo ai tavoli nazionali per i confronti sul tema dell'autotrasporto", ha detto il presidente dell'Aias Giuseppe Richichi.

Gli autotrasportatori dell'Aias avevano deciso di mantenere una linea dura anche dopo che il Comitato trasportatori siciliani aveva deciso ieri di revocare il fermo degli automezzi pesanti che per 5 giorni aveva paralizzato il trasporto di merce e generi alimentari.

Il Cts aveva denunciato minacce agli autotrasportatori e danni ai mezzi additando proprio l'Aias di Richichi.

Alla riunione in Prefettura a Catania hanno partecipato, oltre agli autotrasportatori, il sindaco, il questore, il comandante dei Carabinieri e rappresentanti di Confagricoltura, Confcommercio, Assoesercenti, Confindustria, Cna e Cia.