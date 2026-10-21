Paternò, intrusi penetrano in un condominio dagli ex uffici Eris: intervengono i Carabinieri

Dagli ex uffici ESA alla galleria condominiale: il passaggio utilizzato dagli intrusi

PATERNÒ – Torna la preoccupazione per la sicurezza nel centro cittadino. Nella serata di ieri, martedì 20 ottobre, alcuni residenti di un condominio situato in via Vittorio Emanuele, di fronte all'Hotel Sicilia, hanno scoperto che una porta di collegamento con i locali dell'ESA era stata sfondata, consentendo l'accesso agli spazi condominiali.

Secondo quanto segnalato alla redazione di 95047.it, ignoti sarebbero penetrati nei locali dell'ESA, situati nella vicina via Luigi Rizzo, riuscendo a raggiungere la galleria interna del condominio attraverso il passaggio danneggiato.

Una situazione che ha fatto scattare l'allarme sicurezza tra le famiglie residenti, preoccupate per la possibilità che persone estranee possano introdursi all'interno dello stabile.

Sono stati quindi allertati i Carabinieri, intervenuti sul posto e impegnati in una perlustrazione dei locali e degli ambienti interessati.

Al momento non è chiaro quando sia avvenuta l'intrusione, se nella stessa serata o nei giorni precedenti. Resta inoltre da accertare se all'interno dei locali dell'ESA siano stati sottratti oggetti.

Non è la prima volta che l'edificio finisce al centro delle segnalazioni. Già nell'agosto del 2025, 95047.it aveva raccolto le preoccupazioni dei residenti per episodi di vandalismo e accessi non autorizzati nei locali al piano terra.

Il nuovo episodio riaccende i timori dei condomini, preoccupati per la sicurezza dello stabile e per il rischio di ulteriori intrusioni.