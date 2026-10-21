Terremoto sull’Etna, alcune scuole evacuate e lezioni sospese nel Catanese

Dopo la scossa delle 8:49, evacuazioni a Linguaglossa e Riposto. Scuole chiuse a Mascali, Giarre e negli istituti Gulli e Pennisi di Acireale e Aci Bonaccorsi per verifiche strutturali.

La scossa di terremoto di magnitudo 3.9, registrata questa mattina, mercoledì 21 ottobre 2026, alle ore 8:49, nell'area dell'Etna, ha provocato apprensione tra la popolazione e determinato l'adozione di misure precauzionali in diversi comuni della provincia di Catania.

Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l'evento sismico è stato localizzato a circa 7 chilometri a ovest di Milo, a una profondità di 7 chilometri. La scossa è stata avvertita nettamente in numerosi centri etnei.

A Linguaglossa e Riposto alcune scuole sono state evacuate, con gli studenti che hanno abbandonato gli edifici scolastici in via precauzionale.

A Mascali il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole a seguito dell'evento sismico.

Provvedimenti anche a Giarre, dove il sindaco Leo Cantarella ha disposto la sospensione delle attività didattiche per l'intera giornata di oggi, mercoledì 21 ottobre, in tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado. La decisione è stata adottata per consentire le verifiche degli edifici scolastici e accertare l'eventuale presenza di danni alle strutture.

Scuole chiuse anche ad Acireale e Aci Bonaccorsi, dove il dirigente scolastico del Gulli e Pennisi ha disposto la chiusura delle rispettive sedi dell'istituto per permettere i necessari controlli strutturali.

Le misure adottate hanno carattere precauzionale e sono finalizzate a garantire la sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico.

Al momento non risultano segnalazioni ufficiali di danni a persone o edifici riconducibili alla scossa. La situazione resta sotto osservazione e potrebbero arrivare ulteriori comunicazioni da parte delle amministrazioni comunali e delle autorità scolastiche, anche in merito alla ripresa delle lezioni nei prossimi giorni.