Paternò, dopo la protesta di oggi annunciato un nuovo corteo studentesco per domani

Dopo la protesta di oggi, annunciata una nuova mobilitazione per giovedì 22 ottobre. Coinvolti studenti di quattro istituti cittadini.

Dopo la manifestazione studentesca di oggi, mercoledì 21 ottobre, a Paternò è stata annunciata una nuova protesta per domani, giovedì 22 ottobre, che dovrebbe vedere la partecipazione di studenti di quattro istituti scolastici della città.

L'iniziativa è stata comunicata attraverso i social dai rappresentanti studenteschi del F. De Sanctis, con il coinvolgimento annunciato di ragazzi dell'Enrico Fermi, del Mario Rapisardi e dell'Alberghiero IPSSAT “Rocco Chinnici”, plesso di Paternò.

Al centro della mobilitazione il caro carburanti, l'aumento del costo della vita e le spese sempre più elevate legate all'istruzione.

Secondo il programma diffuso dagli organizzatori, il ritrovo è previsto alle ore 8:15 in diversi punti della città: Largo Assisi, nella zona dei Cappuccini, per il Rapisardi; piazza Padre Pio, davanti al The View, per il De Sanctis; corso del Popolo per il Fermi.

Gli studenti dell'Alberghiero, secondo gli ultimi aggiornamenti, partiranno invece a piedi dalla propria scuola per raggiungere gli altri ragazzi al Liceo Scientifico Enrico Fermi.

Dalle ore 9:15 è previsto il ricongiungimento dei gruppi in corso del Popolo, da dove dovrebbe proseguire la manifestazione.

Gli organizzatori hanno precisato che l'iniziativa dovrà svolgersi pacificamente, nel rispetto delle persone e degli spazi pubblici, escludendo l'utilizzo di petardi, fumogeni e altri oggetti potenzialmente pericolosi.

Orari e modalità della manifestazione sono quelli comunicati dai rappresentanti studenteschi. L'iniziativa è stata annunciata dagli studenti e non viene presentata come un'attività organizzata dalle direzioni scolastiche.