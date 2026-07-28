Sicilia, allerta dell’Aeronautica Militare: fino a stasera precipitazioni intense nelle zone settentrionali e interne dell’Isola
Previsti temporali forti, raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. I fenomeni potranno interessare soprattutto il Nord della Sicilia e le aree interne.
Nuovo avviso per il maltempo in Sicilia nella giornata di oggi, martedì 28 luglio 2026.
La previsione di fenomeni intensi, emessa alle 12:00 UTC del 28 luglio, segnala la possibilità di temporali forti accompagnati da precipitazioni intense fino alla serata di oggi, con particolare attenzione alle aree settentrionali e interne dell’Isola.
Non si tratterà soltanto di pioggia. Secondo quanto indicato nel bollettino, durante i temporali potranno verificarsi anche forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.
L’attenzione rimane quindi alta nelle prossime ore, soprattutto nelle zone dove le celle temporalesche potranno svilupparsi con maggiore intensità. Come accade in presenza di fenomeni temporaleschi, intensità e localizzazione delle precipitazioni potranno variare anche sensibilmente da un’area all’altra.
Il bollettino completo
PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 28/07/26
FENOMENI INTENSI ENTRO LE PROSSIME 12/18 ORE:
-SI PREVEDONO FINO ALLA SERATA DI OGGI, MARTEDI' 28 LUGLIO 2026,
TEMPORALI FORTI CON PRECIPITAZIONI INTENSE SULLA SICILIA, IN
PARTICOLARE SULLE AREE SETTENTRIONALI E INTERNE DELL'ISOLA.
I TEMPORALI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FORTI RAFFICHE DI VENTO, LOCALI
GRANDINATE E FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA.