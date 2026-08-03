Forti temporali in atto, il maltempo si avvicina al nostro comprensorio

Il maltempo sta rapidamente guadagnando terreno sulla Sicilia orientale e il fronte temporalesco è ormai in avvicinamento al nostro comprensorio. Le immagini del radar della Protezione Civile mostrano celle temporalesche molto attive tra l'Ennese e il Catanese, accompagnate da intensa attività elettrica e precipitazioni localmente abbondanti.

I temporali, sviluppatisi nelle aree interne dell'Isola, sono in movimento verso il territorio etneo e potrebbero interessare nelle prossime ore diversi comuni del comprensorio, tra cui Paternò, Belpasso, Biancavilla, Adrano, Santa Maria di Licodia, Ragalna e Motta Sant'Anastasia.

Oltre ai forti rovesci, non si escludono raffiche di vento, frequenti fulminazioni e locali nubifragi, con possibili disagi alla circolazione e improvvisi allagamenti nei punti più critici.

Si raccomanda prudenza, soprattutto a chi è in viaggio, evitando spostamenti non necessari durante i fenomeni più intensi e prestando particolare attenzione sulle strade dove la visibilità potrebbe ridursi sensibilmente.

La situazione è in continua evoluzione e sarà monitorata costantemente. Seguiranno aggiornamenti in tempo reale in base all'evoluzione del fronte temporalesco.