Forti temporali in atto, il maltempo si avvicina al nostro comprensorio
Forti temporali in atto, il maltempo si avvicina al nostro comprensorio
Il maltempo sta rapidamente guadagnando terreno sulla Sicilia orientale e il fronte temporalesco è ormai in avvicinamento al nostro comprensorio. Le immagini del radar della Protezione Civile mostrano celle temporalesche molto attive tra l'Ennese e il Catanese, accompagnate da intensa attività elettrica e precipitazioni localmente abbondanti.
I temporali, sviluppatisi nelle aree interne dell'Isola, sono in movimento verso il territorio etneo e potrebbero interessare nelle prossime ore diversi comuni del comprensorio, tra cui Paternò, Belpasso, Biancavilla, Adrano, Santa Maria di Licodia, Ragalna e Motta Sant'Anastasia.
Oltre ai forti rovesci, non si escludono raffiche di vento, frequenti fulminazioni e locali nubifragi, con possibili disagi alla circolazione e improvvisi allagamenti nei punti più critici.
Si raccomanda prudenza, soprattutto a chi è in viaggio, evitando spostamenti non necessari durante i fenomeni più intensi e prestando particolare attenzione sulle strade dove la visibilità potrebbe ridursi sensibilmente.
La situazione è in continua evoluzione e sarà monitorata costantemente. Seguiranno aggiornamenti in tempo reale in base all'evoluzione del fronte temporalesco.