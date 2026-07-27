Randazzo, il pallone lo colpisce mentre i ragazzi giocano: lui prende un coltello e lo buca.

I Carabinieri hanno rintracciato poco dopo l’81enne: sequestrato un coltello di 13 centimetri, scatta la denuncia.

Quello che doveva essere un normale pomeriggio di gioco tra alcuni ragazzini ha rischiato di trasformarsi in un episodio ben più serio, richiedendo il tempestivo intervento dei Carabinieri della Stazione di Randazzo.

I militari, impegnati nel consueto servizio di controllo del territorio, sono intervenuti dopo la segnalazione di un singolare episodio avvenuto lungo via Bonaventura. Secondo quanto ricostruito, un pallone con cui alcuni minori stavano giocando avrebbe accidentalmente colpito un passante, un 81enne residente a Randazzo.

L'anziano, anziché limitarsi a richiamare i ragazzi, avrebbe reagito estraendo un coltello a serramanico e utilizzandolo per forare il pallone, suscitando comprensibile preoccupazione tra i presenti.

Ricevuta la segnalazione, i Carabinieri hanno immediatamente avviato le ricerche dell'uomo, rintracciandolo poco distante dal luogo dell'accaduto. Sottoposto a controllo, l’anziano è stato trovato in possesso del coltello, della lunghezza complessiva di 13 centimetri, con una lama di 5 centimetri, che ovviamente è stato sequestrato.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per porto di armi od oggetti atti ad offendere, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Episodi come questo ricordano come il porto di coltelli o di altri oggetti atti ad offendere in luoghi pubblici sia consentito solo in presenza di un giustificato motivo. La normativa, infatti, è finalizzata a tutelare la sicurezza collettiva, prevenendo comportamenti che potrebbero degenerare in situazioni di pericolo, soprattutto in contesti frequentati da cittadini e minori.