Paternò, bare in attesa al cimitero con il caldo: cittadini segnalano disagi, uffici aperti solo il giovedì

Le immagini, secondo quanto riferito alla redazione, sarebbero state scattate ieri. Il segnalatore chiede interventi rapidi e chiarimenti sulla situazione.

Una nuova segnalazione richiama l’attenzione sulla situazione all’interno del cimitero comunale di Paternò.

Le fotografie inviate alla redazione, che secondo il cittadino sarebbero state scattate nella giornata di ieri, mostrano diverse bare collocate all’interno di un locale del cimitero e apparentemente ancora in attesa di sistemazione.

Una situazione delicata che ha provocato forte amarezza e rabbia nel segnalatore, soprattutto considerando le elevate temperature registrate in questi giorni. Il caldo rende ancora più pesante una vicenda già particolarmente difficile per i familiari dei defunti, che chiedono maggiore attenzione e risposte in tempi rapidi.

Dalle sole immagini non è possibile stabilire da quanto tempo le bare si trovino nel locale né conoscere le ragioni dell’attesa. Proprio per questo, i cittadini chiedono chiarimenti agli uffici competenti e un intervento immediato per verificare la situazione e garantire condizioni adeguate e rispettose.

Alla segnalazione si aggiungono anche i disagi relativi agli uffici cimiteriali. Secondo quanto riferito dai cittadini che hanno contattato la redazione, il ricevimento del pubblico sarebbe previsto soltanto nella giornata di giovedì, circostanza che renderebbe più difficile ottenere informazioni, consegnare documenti e completare le pratiche necessarie.

Il segnalatore chiede che la situazione venga affrontata senza ulteriori ritardi e che vengano fornite spiegazioni pubbliche sui tempi previsti per la sistemazione delle bare e sull’organizzazione del servizio.

La redazione resta a disposizione dell’Amministrazione comunale e degli uffici competenti per eventuali chiarimenti, precisazioni o repliche.