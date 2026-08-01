Paternò, lampione danneggiato in via Isole Eolie: cittadini segnalano un potenziale pericolo
La segnalazione arriva da un residente: il corpo illuminante appare rotto e potrebbe rappresentare un rischio per chi frequenta la zona.
Un lampione pubblico danneggiato che desta preoccupazione tra i residenti. È la segnalazione giunta alla redazione di 95047.it da parte di un cittadino, che chiede un rapido intervento di verifica e messa in sicurezza.
Secondo quanto riferito, il lampione si trova all'inizio di via Isole Eolie, nei pressi del civico 2. Dalle fotografie inviate si nota come una parte del corpo illuminante appaia danneggiata e parzialmente staccata dalla struttura, una situazione che potrebbe rappresentare un potenziale pericolo, soprattutto in caso di forte vento o cedimento improvviso.
Il cittadino auspica un intervento da parte degli uffici competenti affinché venga effettuato un sopralluogo tecnico e, se necessario, la riparazione o la sostituzione del lampione, così da garantire la sicurezza di pedoni e automobilisti.
La segnalazione viene pubblicata con l'obiettivo di richiamare l'attenzione degli enti preposti e favorire una rapida risoluzione del problema.