Catanese e Acese nella morsa del caldo: punte oltre i 41°C, da domani temperature in calo
Catanese e Acese nella morsa del caldo: punte oltre i 41°C, da domani temperature in calo Giornata particolarmente calda sulla Sicilia orientale, con temperature molto elevate tra il Catanese e l’Acese. In diverse località i termometri hanno raggiunto va
Giornata particolarmente calda sulla Sicilia orientale, con temperature molto elevate tra il Catanese e l’Acese. In diverse località i termometri hanno raggiunto valori compresi tra 38 e 40°C, con punte che hanno superato anche i 41°C.
La mappa del DRPC Sicilia mostra valori particolarmente alti proprio lungo il versante orientale dell’Isola. A incidere sarebbero state le schiarite delle ultime ore e il Libeccio caldo, che continua a soffiare in maniera sostenuta.
Nell’area etnea sono stati registrati valori diffusamente vicini ai 38-40°C, mentre più a sud spicca il dato di 41,9°C nella zona di Lentini. Altre rilevazioni riportano valori di 41,4°C e 40°C lungo la fascia orientale.
Da domani atteso un graduale calo
A partire da domani dovrebbe iniziare una flessione delle temperature, con valori destinati gradualmente a riavvicinarsi alle medie del periodo.
La fase più intensa del caldo dovrebbe quindi concedere una tregua alla Sicilia nei prossimi giorni, mentre le temperature più elevate interesseranno maggiormente altre aree dell’Europa e il Nord Italia.
La situazione, però, potrebbe cambiare nuovamente nei giorni successivi, con un possibile ritorno del caldo anche sulla Sicilia.