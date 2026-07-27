Catanese e Acese nella morsa del caldo: punte oltre i 41°C, da domani temperature in calo

Catanese e Acese nella morsa del caldo: punte oltre i 41°C, da domani temperature in calo Giornata particolarmente calda sulla Sicilia orientale, con temperature molto elevate tra il Catanese e l’Acese. In diverse località i termometri hanno raggiunto va

A cura di Redazione 27 luglio 2026 18:36

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