Paternò, incendio di sterpaglie nella notte in via delle Scienze

Paternò, incendio di sterpaglie nella notte in via delle Scienze

Paternò – Un incendio di sterpaglie si è sviluppato nel corso della notte in via delle Scienze, nella zona vicina a corso Italia.

Le fiamme hanno interessato un’area incolta e sono state notate anche dai residenti delle abitazioni circostanti. Il rogo ha prodotto fumo ed è rimasto visibile per diverso tempo dalla zona.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio.

Restano da chiarire le cause che hanno provocato il rogo.