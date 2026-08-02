Paternò, incendio di sterpaglie nella notte in via delle Scienze
Paternò, incendio di sterpaglie nella notte in via delle Scienze
A cura di Redazione
02 agosto 2026 10:37
Paternò, incendio di sterpaglie nella notte in via delle Scienze
Paternò – Un incendio di sterpaglie si è sviluppato nel corso della notte in via delle Scienze, nella zona vicina a corso Italia.
Le fiamme hanno interessato un’area incolta e sono state notate anche dai residenti delle abitazioni circostanti. Il rogo ha prodotto fumo ed è rimasto visibile per diverso tempo dalla zona.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio.
Restano da chiarire le cause che hanno provocato il rogo.