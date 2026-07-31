Allerta dell’Aeronautica Militare per sabato: in Sicilia fino a 40°C nelle aree interne

L'ondata di calore continua a intensificarsi. Il nuovo bollettino sui fenomeni intensi prevede l'estensione del caldo estremo anche nell'entroterra siciliano, con valori fino a 40 gradi.

L'Aeronautica Militare ha emesso un nuovo bollettino di previsione di fenomeni intensi, confermando il persistere dell'ondata di calore che sta interessando gran parte dell'Italia e che nelle prossime ore coinvolgerà ancora più direttamente anche la Sicilia.

Secondo il documento diffuso alle 12:00 UTC di oggi, venerdì 31 luglio, le condizioni di caldo estremo continueranno almeno fino a domenica 2 agosto, con temperature che in diverse regioni italiane raggiungeranno e supereranno i 40 gradi.

Caldo in estensione anche alla Sicilia

Nel dettaglio, il bollettino evidenzia che sabato 1 agosto il caldo intenso si estenderà anche alle aree interne della Sicilia, dove sono attese temperature comprese tra 39 e 40°C.

Si tratta di valori particolarmente elevati che, uniti all'afa e alla prolungata esposizione al sole, potranno determinare condizioni di forte disagio fisico, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Fino a 42 gradi in alcune regioni italiane

L'Aeronautica Militare prevede inoltre:

fino a 40°C sulle pianure del Piemonte fino a sabato;

fino a 40-41°C su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna fino a domenica;

41-42°C nelle aree interne di Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna;

39-40°C nell'entroterra di Campania, Puglia e Basilicata, con l'estensione del caldo alle aree interne della Sicilia nella giornata di sabato.

Le raccomandazioni

Con temperature così elevate, gli esperti raccomandano di limitare le attività all'aperto nelle ore più calde, bere frequentemente acqua anche in assenza dello stimolo della sete, evitare l'esposizione diretta al sole tra le 11 e le 18 e prestare particolare attenzione a bambini, anziani, persone fragili e lavoratori esposti.

Anche gli animali domestici devono essere protetti dal caldo, garantendo acqua fresca e zone d'ombra.

Il bollettino dell'Aeronautica Militare