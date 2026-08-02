Adrano, pistola modificata e passamontagna nascosti tra i vestiti: arrestato un 22enne

Il controllo è scattato dopo il ritrovamento di un bilancino con tracce di cocaina nell’auto del giovane.

I Carabinieri della stazione di Adrano, al termine di un controllo su strada, hanno arrestato un 22enne del posto per “detenzione abusiva di arma” e “possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli”, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Impegnati in un servizio di controllo del territorio i militari dell’Arma hanno fermato un ragazzo mentre era alla guida di una utilitaria e, dopo averlo identificato, hanno deciso di procedere ad una perquisizione che ha consentito di scovare un bilancino elettronico sporco di polvere bianca.

Gli operanti, quindi, dopo aver accertato, tramite il narcotest, che si si trattava di cocaina, hanno deciso di approfondire, estendendo le ricerche all’abitazione del giovane che, nella circostanza, ha mostrato evidente insofferenza al controllo.

L’intuizione si è rivelata fondata perché, poco dopo, i Carabinieri hanno recuperato, sulla sua scrivania, un passamontagna e, nascosta tra i vestiti appoggiati su una sedia, una pistola calibro 9, priva di tappo rosso e con caricatore inserito, con 6 cartucce calibro 380.

Per tale arma è stato accertato che, originariamente a salve, era stata opportunamente modificata e quindi era potenzialmente letale. Trovate nella disponibilità del giovane anche 2 chiavi alterate (grimaldelli) che sono stati sequestrati unitamente alla pistola ed alle munizioni.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, i Carabinieri lo hanno arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto l’accompagnamento presso la casa circondariale catanese di Piazza Lanza.