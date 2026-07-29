🔴 Tragedia a Biancavilla: dimentica l'auto accesa nel garage, 87enne muore intossicata dai gas di scarico

L'87enne è stata trovata senza vita nella sua abitazione di via Inessa. In corso gli accertamenti dei Carabinieri, ma l'ipotesi prevalente è quella di una tragica fatalità.

Una tragica fatalità ha scosso la comunità di Biancavilla nel pomeriggio di oggi. Una donna di 87 anni è stata trovata senza vita all'interno della sua abitazione di via Inessa. Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe stato provocato dall'inalazione dei gas di scarico della propria auto, rimasta accidentalmente con il motore acceso all'interno del garage.

Stando alle prime informazioni raccolte, l'anziana sarebbe rientrata a casa parcheggiando la vettura nel garage, ma avrebbe dimenticato di spegnere il motore prima di salire al piano superiore dell'abitazione. Con il passare del tempo, le esalazioni provenienti dal tubo di scarico si sarebbero diffuse all'interno dell'edificio, saturando l'aria e provocando una grave intossicazione che non le ha lasciato scampo.

L'allarme è scattato quando alcune persone che attendevano la donna – secondo quanto emerso, vicini di casa e familiari, insospettiti dal suo mancato riscontro – hanno chiesto l'intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118 e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Adrano. Dopo essere riusciti ad accedere all'abitazione, il personale sanitario ha potuto soltanto constatare il decesso dell'87enne.

Presenti anche i Carabinieri della Stazione di Biancavilla e della Compagnia di Paternò, che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Al momento, gli elementi raccolti sembrano confermare l'ipotesi di una tragica disgrazia, anche se gli investigatori stanno completando le verifiche di rito. La salma è stata posta a disposizione dell'Autorità giudiziaria per gli eventuali accertamenti medico-legali.

L'intera comunità di Biancavilla è sotto shock per una tragedia che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata causata da una semplice ma fatale distrazione.