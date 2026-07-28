Paternò, oggi 28 e domani 29 luglio 2026 la disinfestazione: “Chiudete le finestre e ritirate animali e piante”

Due interventi programmati dalle 22 alle 6 del mattino. Il Comune invita i cittadini a ritirare dai balconi piante commestibili e animali domestici e a proteggere le ciotole.

Nuovi interventi di disinfestazione sul territorio comunale di Paternò. L’Amministrazione comunale ha reso noto il calendario delle operazioni che interesseranno la città nelle notti tra il 28 e il 29 luglio e tra il 29 e il 30 luglio 2026.

Nel dettaglio, gli interventi saranno effettuati:

martedì 28 luglio, dalle ore 22:00 alle ore 06:00 di mercoledì 29 luglio;

mercoledì 29 luglio, dalle ore 22:00 alle ore 06:00 di giovedì 30 luglio.

Le operazioni rientrano nel servizio di disinfestazione e derattizzazione degli edifici e delle aree di proprietà del Comune di Paternò, affidato con determinazione dirigenziale n. 246 del 29 dicembre 2025.

Durante le ore interessate dalla disinfestazione, il Comune raccomanda ai cittadini di tenere chiuse porte e finestre.

Particolare attenzione anche a balconi, terrazze e spazi esterni: è consigliato ritirare le piante destinate al consumo alimentare e gli animali domestici, oltre a capovolgere o mettere al riparo le loro ciotole.

Le precauzioni dovranno essere adottate per entrambe le notti interessate dagli interventi.