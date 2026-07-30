Paternò, nasce il Gruppo comunale di Protezione Civile: operativo 24 ore su 24, presto l’avviso per i volontari

Approvato il regolamento: il gruppo garantirà operatività h24 con squadre di volontari formati e pronti all’intervento.

La Commissione Straordinaria del Comune di Paternò, con i poteri del Consiglio Comunale, ha approvato il regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato della Protezione Civile. Il provvedimento è stato adottato il 24 luglio ed è stato dichiarato immediatamente esecutivo.

L’approvazione apre la strada alla costituzione del Gruppo e alla pubblicazione dell’avviso pubblico per raccogliere le adesioni dei cittadini interessati.

Potranno aderire i maggiorenni residenti a Paternò o nei Comuni limitrofi. Per diventare volontari sarà prevista anche la partecipazione a un corso base di Protezione Civile e a successive attività formative e di addestramento.

Il Gruppo sarà impegnato nelle attività di prevenzione, monitoraggio e soccorso in caso di emergenze, incendi, eventi meteorologici intensi e altre calamità.

Il regolamento prevede inoltre un’operatività h24, con almeno una squadra composta da cinque volontari immediatamente attivabili.

Il prossimo passaggio sarà quindi l’avvio delle procedure per il reclutamento e la formazione dei volontari.