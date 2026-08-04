SP160, violento incidente nella notte tra Belpasso e Ragalna: quattro feriti, auto si ribalta

Una 28enne è stata estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco. Due feriti trasferiti al Policlinico di Catania, altri due all'ospedale di Paternò. Strada chiusa durante i soccorsi.

Grave incidente stradale nella notte lungo la Strada Provinciale 160, l'arteria che collega Ragalna a Belpasso. Lo scontro, avvenuto nel territorio comunale di Belpasso, ha coinvolto due autovetture e ha provocato il ferimento di quattro persone.

Ad avere la peggio è stata una ragazza di 28 anni, rimasta incastrata all'interno di una Dacia Duster dopo il violento impatto. Per liberarla è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, che l'hanno estratta dalle lamiere prima di affidarla alle cure del personale sanitario del 118.

Le immagini scattate sul luogo dell'incidente testimoniano la violenza dello scontro: una delle vetture si è ribaltata, terminando la propria corsa sul fianco ai margini della carreggiata, mentre l'altra ha riportato ingenti danni nella parte anteriore. Numerosi detriti si sono riversati sull'asfalto, rendendo necessario bloccare temporaneamente la circolazione per consentire le operazioni di soccorso in piena sicurezza.

Secondo le prime informazioni, due dei feriti sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico di Catania, mentre gli altri due sono stati accompagnati, sempre in codice giallo, all'ospedale di Paternò.

Sul posto sono intervenuti diverse ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

La SP160 è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario alle operazioni di soccorso, alla rimozione dei veicoli incidentati e alla messa in sicurezza della carreggiata.

Le cause dello scontro sono attualmente al vaglio dei Carabinieri.