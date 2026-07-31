Paternò, profonda buca in via Fallica: pericolo per auto, moto e scooter

Il cedimento dell'asfalto si trova al centro della carreggiata in un tratto molto trafficato. I residenti chiedono un intervento urgente per evitare incidenti.

Nuova segnalazione sulle condizioni delle strade cittadine a Paternò. Questa volta l'attenzione si concentra su via Fallica, dove una profonda buca, accompagnata da numerose crepe e da un evidente cedimento dell'asfalto, rappresenta un potenziale pericolo per chi percorre quotidianamente la strada.

Le immagini inviate alla redazione mostrano chiaramente il deterioramento del manto stradale: il cedimento si trova praticamente al centro della carreggiata e costringe molti automobilisti a rallentare o a spostarsi improvvisamente per evitarlo.

La situazione preoccupa soprattutto per la sicurezza di motociclisti, scooteristi e ciclisti, che potrebbero essere maggiormente esposti al rischio di cadute, ma anche per gli automobilisti, con possibili danni a pneumatici e sospensioni.

I residenti della zona chiedono che il tratto venga messo in sicurezza e riparato nel più breve tempo possibile, prima che il continuo passaggio dei veicoli e il deterioramento dell'asfalto aggravino ulteriormente il problema.

In attesa di un intervento, l'invito è rivolto a tutti gli utenti della strada: massima prudenza nel transitare lungo via Fallica, moderando la velocità e prestando attenzione al fondo stradale, soprattutto nelle ore serali e notturne quando la buca potrebbe risultare meno visibile.