ULTIM'ORA INCIDENTE 🔴 Paternò, scontro tra auto e moto nella serata: mezzo a due ruote finisce sull’asfalto

Incidente nella serata del 23 ottobre in via Nazario Sauro, nei pressi della traversa di via Pistoia

Un incidente stradale si è verificato nella serata di oggi, venerdì 23 ottobre, a Paternò, lungo via Nazario Sauro, nei pressi della traversa di via Pistoia.

Per cause ancora da accertare, una Fiat Panda e una moto sono rimaste coinvolte in uno scontro. A seguito dell'impatto, il mezzo a due ruote è finito sull'asfalto, rimanendo sulla carreggiata.

Secondo le prime informazioni, il motociclista sarebbe rimasto ferito, ma al momento non sono disponibili conferme ufficiali sulle sue condizioni né sull'entità delle eventuali lesioni riportate.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e ad accertare le cause della collisione.

Lo scontro sta provocando rallentamenti alla circolazione lungo via Nazario Sauro, con disagi per gli automobilisti in transito nella zona.

IN AGGIORNAMENTO – Seguiranno ulteriori informazioni sulla dinamica dell'incidente e sulle condizioni delle persone coinvolte.