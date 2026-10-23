Paternò, terzo giorno di sciopero studentesco: la protesta continua. LE FOTO
Non si ferma la mobilitazione degli studenti. Anche oggi numerosi ragazzi in strada con cartelli e striscioni.
Per il terzo giorno consecutivo, gli studenti di Paternò tornano a protestare. Anche oggi, venerdì 23 ottobre, numerosi giovani sono scesi in strada dopo le manifestazioni di mercoledì e giovedì.
LE FOTO DELLA PROTESTA
La mobilitazione studentesca prosegue anche oggi, con tanti ragazzi che hanno scelto di scendere in strada per far sentire la propria voce.
Tra cartelli, bandiere e striscioni, gli studenti continuano a manifestare contro il caro vita e per richiamare l'attenzione sulle difficoltà del mondo della scuola e sul futuro dei giovani.
«Dobbiamo farci sentire», è il messaggio inviato dagli studenti alla redazione di 95047.it.
📸 HAI FOTO O VIDEO DELLO SCIOPERO? INVIACELI!
Hai partecipato alla protesta degli studenti a Paternò e hai scattato foto o girato video? Invia le tue immagini alla redazione di 95047.it tramite WhatsApp al 393 9504777.
Le vostre foto e i vostri video potranno raccontare da vicino i momenti più significativi della mobilitazione studentesca.
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