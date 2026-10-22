BELPASSO INCIDENTE Belpasso, auto finisce su una buca: tre feriti, tra cui una bambina di un anno

Una famiglia coinvolta nell'incidente sulla SP229/I, nei pressi del centro commerciale. Ingenti danni alla vettura e airbag aperti.

Momenti di paura nella serata di ieri mercoledì 21 ottobre, intorno alle ore 22, lungo la Strada Provinciale 229/I, che collega la zona di Valcorrente a Palazzolo, nel territorio di Belpasso, nei pressi del centro commerciale. Un'automobile con a bordo una famiglia, composta da due adulti e una bambina di appena un anno, sarebbe rimasta coinvolta in un incidente a causa delle cattive condizioni del manto stradale.

La vettura, una Mercedes, avrebbe attraversato un tratto di asfalto particolarmente dissestato, subendo un forte urto che avrebbe provocato l'attivazione degli airbag e ingenti danni all'automobile.

I tre occupanti, tra cui la bambina di appena un anno, sarebbero rimasti feriti. Al momento non si conoscono le loro condizioni né l'entità delle lesioni riportate.

Le immagini mostrano le condizioni della carreggiata, caratterizzata da evidenti avvallamenti, crepe e rappezzi dell'asfalto. Una situazione che potrebbe rappresentare un serio pericolo per gli automobilisti e soprattutto per i motociclisti, particolarmente esposti alle irregolarità della strada.

L'accaduto sarebbe già stato segnalato ai Carabinieri.

Resta da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, mentre l'episodio riaccende l'attenzione sulle condizioni di sicurezza della SP229/I, una strada percorsa quotidianamente da numerosi automobilisti.