Caldo e rischio incendi: domenica 2 agosto 2026 allerta rossa per il caldo e arancione per gli incendi nel Catanese

Bollino rosso per le ondate di calore e allerta arancione per il rischio incendi: previste temperature elevate e condizioni di forte disagio.

Per domenica 2 agosto la provincia di Catania dovrà fare i conti con una giornata caratterizzata da allerta rossa per il caldo (Livello 3) e allerta arancione per il rischio incendi.

Secondo il bollettino del Ministero della Salute, a Catania è previsto il Livello 3, con una temperatura di 35°C nelle ore più calde e una temperatura percepita di 38°C. Si tratta del livello massimo di allerta per le ondate di calore, con possibili effetti sulla salute, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.

Anche le previsioni meteo indicano un disagio da calore elevato, che sulla Piana di Catania potrà risultare localmente molto elevato a causa dell'afa e dell'umidità.

Sul fronte degli incendi, la Protezione Civile Regionale ha diramato per la provincia di Catania un'allerta arancione (preallerta), invitando alla massima prudenza per evitare l'innesco di roghi.

Le autorità consigliano di limitare l'esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, mantenersi ben idratati ed evitare comportamenti che possano favorire l'insorgere di incendi, come accendere fuochi o abbandonare mozziconi di sigaretta.