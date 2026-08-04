Catania, macelleria aperta nonostante l'ordine di chiusura: Carabinieri la sequestrano, titolare denunciato

L'attività era stata chiusa per gravi carenze igienico-sanitarie, ma continuava a vendere al pubblico. Scattano sequestro preventivo e denuncia per il titolare.

Proseguono i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania finalizzati alla tutela della salute pubblica, della sicurezza alimentare e del rispetto delle disposizioni amministrative che disciplinano le attività commerciali. Nell’ambito di tali servizi, i Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante, operando in sinergia con la Polizia Locale del capoluogo etneo, hanno sequestrato una macelleria nel centro cittadino e denunciato all’Autorità Giudiziaria il titolare, un 57enne residente a Catania, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’intervento è scaturito nell’ambito di mirati accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei provvedimenti emessi dalle autorità competenti nei confronti degli esercizi commerciali destinatari di prescrizioni o sospensioni dell’attività. L’attività in questione, una macelleria del centro, era stata infatti controllata qualche mese fa e sottoposta a specifici provvedimenti interdittivi e di chiusura emessi dall’Azienda Sanitaria Provinciale e dal Comune di Catania, in quanto erano emerse gravi carenze sotto il profilo igienico-sanitario.

Nonostante, dunque, i divieti, i militari dell’Arma e gli agenti della Polizia Locale hanno accertato che la macelleria era regolarmente aperta al pubblico e svolgeva attività di vendita.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il titolare è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per le violazioni contestate, mentre l’esercizio commerciale è stato sottoposto a sequestro preventivo, così da impedire la prosecuzione dell’attività in violazione delle disposizioni impartite.