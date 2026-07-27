Sicilia, martedì torna il maltempo: allerta gialla, temporali forti nelle zone occidentali e interne

Fenomeni più intensi attesi sulla Sicilia nord-occidentale e nelle aree interne, rischio più basso sul settore centro-orientale

La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per la giornata di martedì 28 luglio 2026 in Sicilia, con la possibilità di fenomeni temporaleschi a carattere sparso.

Secondo le previsioni, le condizioni di maggiore instabilità dovrebbero interessare soprattutto alcuni settori dell’Isola nel corso del pomeriggio e fino alle ore serali.

In particolare, una previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12 UTC di lunedì 27 luglio segnala la possibilità, dal primo pomeriggio di martedì 28 luglio e fino a sera, di temporali localmente forti accompagnati da precipitazioni intense sulla Sicilia nord-occidentale e nelle aree interne.

Situazione differente sulla Sicilia centro-orientale, dove al momento la probabilità di rovesci o temporali viene indicata come più bassa. Non sono comunque esclusi fenomeni isolati e localizzati, motivo per cui sarà necessario seguire l’evoluzione delle condizioni meteorologiche nel corso della giornata.

L’allerta resta quindi da monitorare soprattutto per i settori occidentali e interni della Sicilia, dove eventuali temporali potrebbero risultare più intensi e concentrati in brevi periodi di tempo.