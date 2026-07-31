ULTIM’ORA – Terremoto 4.7 ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita a Napoli: segnalati danni

Il sisma si è verificato alle 19.46 a una profondità di appena 3 chilometri. Problemi lungo la linea Cumana, cedimenti e calcinacci a Pozzuoli e Bagnoli. Attivato il coordinamento dei soccorsi. Al momento non risultano vittime.

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nella serata di oggi, venerdì 31 luglio 2026, nell’area dei Campi Flegrei, a Napoli e in numerosi comuni della provincia.

Secondo i dati diffusi dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il terremoto, di magnitudo Md 4.7, è stato registrato alle 19.46 e 43 secondi, con epicentro nell’area dei Campi Flegrei.

L’evento è stato localizzato alle coordinate geografiche 40.8315 di latitudine e 14.1402 di longitudine, a una profondità di appena 3 chilometri, dalla Sala operativa dell’INGV-Osservatorio Vesuviano di Napoli.

La scossa, particolarmente violenta e superficiale, è stata distintamente avvertita a Pozzuoli, Bagnoli, Fuorigrotta e in diversi quartieri di Napoli. Numerose persone, spaventate, hanno lasciato le proprie abitazioni riversandosi in strada.

Segnalati danni a Pozzuoli e lungo la Cumana

Secondo le prime informazioni, ancora in fase di verifica da parte delle autorità, una porzione di muro sarebbe caduta sui binari della ferrovia Cumana. Il servizio ferroviario è stato interrotto per consentire i controlli e la messa in sicurezza dell’area.

Fortunatamente, al momento del cedimento, nessun convoglio sarebbe rimasto coinvolto e non risultano persone ferite.

Vengono inoltre segnalati cedimenti di alcuni costoni tufacei nella zona di via Napoli, a Pozzuoli, e nell’area di Bagnoli. Calcinacci sarebbero caduti dalle facciate e dagli interni di diversi edifici.

In alcuni casi, le porte delle abitazioni sarebbero rimaste bloccate a causa delle deformazioni provocate dalla scossa. Sui social sono apparsi anche messaggi di residenti che segnalano persone temporaneamente impossibilitate a uscire dalle proprie case. Sono in corso verifiche da parte dei soccorritori.

Attivato il coordinamento dei soccorsi

La Prefettura di Napoli avrebbe attivato il Centro coordinamento soccorsi per seguire l’evoluzione della situazione e coordinare gli interventi sul territorio.

In alcuni quartieri della zona occidentale di Napoli, tra cui Fuorigrotta, si sarebbero verificati anche blackout e interruzioni dell’energia elettrica.

Al momento non risultano vittime. Vigili del fuoco, forze dell’ordine, Protezione civile e tecnici stanno effettuando sopralluoghi negli edifici e nelle zone maggiormente interessate.

La situazione resta in evoluzione e il bilancio potrebbe cambiare nelle prossime ore.

Articolo in aggiornamento.