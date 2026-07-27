Catania, blitz nei bar-pasticceria: scoperti lavoratori in nero, due attività sospese e multe per oltre 11 mila euro

Due titolari denunciati, attività sospese e multe per oltre 11 mila euro dopo le verifiche effettuate nei pubblici esercizi del capoluogo etneo.

Nell'ambito di una mirata attività di controllo finalizzata al contrasto del lavoro sommerso e del fenomeno del caporalato nel settore turistico-alberghiero, i Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante, con il supporto del personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Catania, hanno effettuato una serie di verifiche presso esercizi commerciali del capoluogo etneo.

Nel corso delle ispezioni sono stati controllati due bar-pasticceria cittadini, dove gli accertamenti avrebbero consentito di rilevare violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché irregolarità nell'impiego del personale.

In particolare, i Carabinieri, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno deferito in stato di libertà, fatta salva la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, la titolare di un bar-pasticceria nei pressi di via delle Medaglie d'Oro per la presunta violazione dell'articolo 18 del D.Lgs. 81/2008, relativa all'omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Nel corso del controllo, inoltre, sono stati identificati quattro lavoratori, uno dei quali è risultato impiegato in nero.

Analoga contestazione è stata mossa nei confronti del titolare di un bar-pasticceria in zona via Acquedotto Greco, anch'egli deferito in stato di libertà per la presunta omissione della sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa vigente. In questo caso sono stati controllati cinque lavoratori, dei quali uno è risultato irregolarmente occupato.

Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative e prescrizioni per un importo pari a 11.747 euro. Inoltre, nei confronti di entrambe le attività è stato adottato il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, conseguente alle violazioni riscontrate nel corso delle verifiche.

L'attività rientra nel più ampio dispositivo di controlli predisposto dall'Arma dei Carabinieri, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro, per garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, contrastare il lavoro irregolare e tutelare i diritti dei lavoratori, assicurando condizioni di legalità e concorrenza leale tra le imprese.