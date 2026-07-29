Paternò, due incendi nel pomeriggio: sterpaglie e palme in fiamme a Corso Italia e Villa Moncada

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco e dei volontari ANPAS di Paternò. Ancora una volta squadre impegnate per roghi di vegetazione e sterpaglie.

Pomeriggio segnato dagli incendi a Paternò, dove si sono verificati due distinti roghi che hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei volontari dell’ANPAS di Paternò.

Il primo incendio è divampato nell’area della rotonda di Corso Italia, dove le fiamme hanno interessato sterpaglie, vegetazione secca e una palma, rapidamente avvolta dal fuoco. Una colonna di fumo si è alzata dalla zona, risultando ben visibile anche agli automobilisti in transito.

Un secondo incendio si è sviluppato all’interno di Villa Moncada, dove anche in questo caso le fiamme hanno interessato sterpaglie e palme. Sul posto sono intervenuti nuovamente Vigili del Fuoco e volontari ANPAS di Paternò, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Episodi che riportano l’attenzione sul problema dei terreni e delle aree lasciate incolte, oltre che sugli eventuali atti vandalici, che durante il periodo estivo possono aumentare il numero degli interventi. Situazioni apparentemente minori che, però, impegnano uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco e del volontariato, risorse che potrebbero rendersi necessarie per emergenze più gravi.

Fortunatamente, in entrambi gli incendi non si registrano feriti né conseguenze gravi. Restano da accertare le cause dei due roghi.