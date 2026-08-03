Esodo da bollino nero a Catania: quasi 183 mila veicoli invadono la Tangenziale nel primo weekend di agosto

Anas conferma l’aumento dei flussi: rallentamenti registrati anche allo svincolo di Catania Nord

Si è concluso ieri, domenica 2 agosto, il primo fine settimana del mese, caratterizzato dalle partenze verso le località di villeggiatura e dal primo bollino nero dell’estate 2026.

Sulla rete Anas sono state confermate le previsioni di un aumento del traffico tra venerdì e domenica. Nel complesso, i flussi sono cresciuti dell’1,35% rispetto al fine settimana precedente e del 4,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’incremento più significativo è stato registrato nel Sud Italia, dove il traffico è aumentato del 3,26%.

In Sicilia, durante la mattinata di ieri, sono stati segnalati rallentamenti lungo l’autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo”, nel territorio di Palermo, e sulla Tangenziale Ovest di Catania, in particolare all’altezza dello svincolo di Catania Nord.

I dati diffusi da Anas hanno confermato un intenso movimento di veicoli sulle principali arterie dell’Isola. Sulla diramazione dell’A19, nell’area di Palermo, sono transitati 182.657 veicoli.

Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” sono stati invece rilevati 110.875 passaggi nei pressi di Altavilla Milicia e 33.558 ad Alimena.

Traffico particolarmente sostenuto anche sulla RA15, la Tangenziale di Catania, dove sono stati registrati 182.977 veicoli all’altezza di Misterbianco.

A livello nazionale, incrementi significativi sono stati rilevati anche sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, nei pressi di Sicignano degli Alburni, sulla strada statale 16 “Adriatica” a Falconara Marittima e sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore” nella zona di Vibo Valentia.

Il divieto di transito per i mezzi pesanti è rimasto in vigore fino alle ore 22 di ieri.

Anas ha ricordato agli automobilisti l’importanza di controllare le condizioni del veicolo prima della partenza, verificando pneumatici, luci e livelli di olio e acqua.

Considerate le temperature elevate, è stato inoltre raccomandato di portare con sé una scorta d’acqua, rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza e fermarsi nelle aree di servizio in caso di stanchezza o sonnolenza.

Particolare attenzione è stata richiesta anche alle distrazioni alla guida, evitando l’utilizzo del telefono cellulare e qualsiasi comportamento capace di ridurre l’attenzione sulla strada.