PAURA A SAN PIETRO CLARENZA PER UN INCENDIO IN UN APPARTAMENTO

Nel pomeriggio di oggi, 31 dicembre 2023, un appartamento situato in via dei Ciclamini a San Pietro Clarenza è stato teatro di un incendio dalle cause ancora sconosciute. Verso le ore 15, i Vigili del...

Nel pomeriggio di oggi, 31 dicembre 2023, un appartamento situato in via dei Ciclamini a San Pietro Clarenza è stato teatro di un incendio dalle cause ancora sconosciute.

Verso le ore 15, i Vigili del Fuoco, supportati dall'autoscala proveniente da Catania, sono intervenuti per domare le fiamme che avevano già invaso gran parte dell'abitazione.

L'intervento tempestivo ha permesso di spegnere l'incendio e mettere in sicurezza la zona, evitando danni maggiori. Durante l'operazione, sono state individuate e gestite bombole di gas presenti nell'appartamento.

Fortunatamente, non si segnalano feriti, poiché le persone presenti all'interno dell'abitazione sono riuscite ad evacuare in tempo. Come misura precauzionale, è stata dispiegata sul luogo anche un'ambulanza del 118.

Al momento, le indagini sono in corso per determinare l'origine dell'incendio e approfondire le cause che hanno scatenato l'emergenza.