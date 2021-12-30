CATANIA, CODE PER TAMPONI, REGISTRAZIONE ON LINE PER RIDURRE I TEMPI

Cresce ancora il numero di tamponi. Ieri nei due drive in di Catania e Acireale sono stati fatti 3500 tamponi, 394 i positivi. Superlavoro per medici, amministrativi e informatici. Per cercare di velocizzare le procedure di registrazione e ridurre i tempi di attesa, il commissario per l’emergenza Covid, Pino Liberti, invita gli utenti ad effettuare la registrazione on line, attraverso il seguente link: www.testcovid19.it

“Stiamo lavorando per aprire altri drive in – spiega Liberti – ma ci vorrà qualche settimana. Occorre, di concerto con alcuni sindaci, individuare i siti, assumere il personale necessario e allestire le strutture, prevendendo il supporto della protezione civile o delle associazioni di volontariato. In attesa dell’apertura dei nuovi drive in, invito gli utenti a darci una mano effettuando una registrazione on line. Il caricamento preventivo dei dati ci consentirebbe di velocizzare le procedure e ridurre i tempi di attesa.

Altra raccomandazione: è inutile mettersi in fila il giorno dopo il contatto con un positivo o all’indomani di una serata tra amici o parenti. Prima del quarto/quinto giorno il test rapido antigenico non rileverà nulla. La prudenza, con il rispetto rigoroso delle regole, e il vaccino restano gli unici strumenti per difendersi dal virus”.