GRAVE INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO SAN GIORGIO SULLA TANGENZIALE DI CATANIA

14 gennaio 2023 06:06
GRAVE INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO SAN GIORGIO SULLA TANGENZIALE DI CATANIA -
FLASH

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, 14 Gennaio 2023 sulla tangenziale di Catania.

Il sinistro che ha coinvolto, secondo le primissime informazioni due furgoni si è verificato un paio di centinaia di metri dopo lo svincolo San Giorgio in direzione Siracusa.

Sul posto un ambulanza del 118 per dare le prime cure alle persone rimaste coinvolte nel sinistro.

Non si conoscono la gravità delle ferite riportate.

Uno dei due furgone ha perso il suo carico che si è sparso lungo la carreggiata stradale.

Lunghe code si sono formate per chi proviene da Misterbianco, il personale di Anas e la forze dell’ordine sono sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

