GIRO D’ITALIA 2022. SVELATE LE 7 TAPPE DI PIANURA, TRA QUESTI LA CATANIA MESSINA
Annunciate oggi le tappe pianeggianti del Giro d’Italia 2022. Dopo aver ufficializzato la Grande Partenza, RCS Sport inaugura oggi la settimana decisiva per conoscere interamente il percorso della 105 edizione della Corsa Rosa presentando le frazioni di pianura dal momento del ritorno in Italia, che sarà in Sicilia. Sette in tutto le giornate per le ruote veloci, tra le quali ovviamente bisogna anche contare quella inaugurale, che da Budapest porterà a Visegrad, oltre alla terza giornata, con l’arrivo al Lago Balaton.
Tappe Pianura Giro d’Italia 2022BUDAPEST – VISEGRÁD: 195 km – 900 m – **
Tappa del Lago Balaton, il mare d’Ungheria. Dopo una prima parte in cui attraverso lievi ondulazioni ci si avvicina al lago si raggiungono Nagykanizsa e poi Hévíz con il suo lago termale e d lì si percorre la regione del Balaton. Il paesaggio è chiamato la Provenza d’Ungheria e presenta saliscendi di origine vulcanica che caratterizzano il percorso in quella parte. Ultimi 50 km lungo la costa cona la sola brevissima asperità dell’Abbazia di Tihany. Finale quasi senza curve per la prima volata di gruppo compatto.
CATANIA – MESSINA: 172 km – 1200 m – **
f539e85c-abde-047e-a396-ddb20a456e5e.jpg
Tappa classica del Giro in Sicilia. Da Catania fino a Messina partendo dalla costa orientale per portarsi tramite Portella Mandrazzi e le sue dolci pendenze, sulla costa settentrionale dove si toccano località come Villafranca Tirrena, Ganzirri con l’enorme Pilone dello Stretto del vecchio elettrodotto. Una tappa per velocisti che presumibilmente vedrà una volata di gruppo compatto al termine.
PALMI – SCALEA (Riviera del Cedri): 192 km – 900 m – **
SANREMO – CUNEO: 157 km – 1450 m – **
BORGO VALSUGANA – TREVISO: 146 km – 570 m – *