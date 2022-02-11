GRAVE INCIDENTE LUNGO IL VIALE MEDITERRANEO A CATANIA, SOCCORSI SUL POSTO

GRAVE INCIDENTE LUNGO IL VIALE MEDITERRANEO A CATANIA

FLASH

Grave incidente stradale a Catania: per cause in via di accertamento secondo le primissime informazioni un’auto e uno scooter sono stati coinvolti in uno scontro.

È accaduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 Febbraio 2022, nel viale Mediterraneo, nei pressi dello svincolo Canalicchio in direzione Catania centro.

Nell’impatto tra i due veicoli, un uomo che viaggiava in sella al proprio scooter è stato violentemente sbalzato sull’asfalto.

L’automobilista che si trovava alla guida della vettura ha immediatamente arrestato la corsa e ha chiamato i soccorsi. Sul posto è tempestivamente intervenuto il personale sanitario del 118.

Il ferito è stato dapprima stabilizzato sul luogo dell’incidente e successivamente trasportato, pare in gravi condizioni all'ospedale per le cure del caso.

Ad effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro sono stati gli agenti della Polizia Stradale.

Il traffico nel tratto interessato dal sinistro si registrano lunghissime code.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO