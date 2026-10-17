A18 Messina-Catania, domenica chiusa dalle 6 alle 18 da Taormina a Giardini Naxos
Stop al traffico in entrambe le direzioni domenica 18 ottobre. Uscite obbligatorie e deviazioni sulla Statale 114 per consentire interventi urgenti di messa in sicurezza della Galleria Giardini.
Nuovi disagi in arrivo per gli automobilisti che percorrono l'autostrada A18 Messina-Catania. Domenica 18 ottobre 2026, dalle ore 6:00 alle ore 18:00, sarà chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, il tratto compreso tra gli svincoli di Taormina e Giardini Naxos.
La chiusura, della durata prevista di 12 ore, è stata disposta dal Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) con l'ordinanza n. 73/2026, firmata dal dirigente dell'Area Tecnica, ingegnera Giulia Ilacqua, per consentire urgenti interventi di messa in sicurezza della Galleria Giardini.
Dove sarà chiusa l'autostrada: le uscite obbligatorie
Il provvedimento riguarda il tratto compreso tra lo svincolo di Taormina (km 36+100) e quello di Giardini Naxos (km 41+700).
Durante le 12 ore di chiusura saranno previste le seguenti modifiche alla circolazione:
Da Messina verso Catania: uscita obbligatoria allo svincolo di Taormina.
Da Catania verso Messina: uscita obbligatoria allo svincolo di Giardini Naxos.
Percorso alternativo: deviazione sulla Strada Statale 114.
Gli automobilisti potranno riprendere l'autostrada dopo aver superato il tratto interessato dalla chiusura.
Interventi urgenti dopo l'incendio del 23 agosto
La chiusura si rende necessaria per consentire la prosecuzione dei lavori di somma urgenza avviati dopo l'incendio del 23 agosto 2026, che ha interessato l'area della Galleria Giardini, al chilometro 39+900.
Secondo quanto riportato nell'ordinanza, è necessario procedere alla rimozione di elementi rocciosi in equilibrio instabile presenti sul versante sovrastante la galleria, per garantire la sicurezza della circolazione e permettere il completamento degli interventi sui portali.
Autostrada A18, ancora disagi per chi viaggia
L'ennesima chiusura riaccende l'attenzione sulle condizioni dell'autostrada Messina-Catania, da tempo oggetto di segnalazioni e critiche per la presenza di cantieri, deviazioni, buche e problemi di manutenzione.
Una situazione che continua a creare malcontento tra gli automobilisti, costretti a fare i conti con rallentamenti e limitazioni alla circolazione, pur pagando regolarmente il pedaggio autostradale.
Possibili code sulla Statale 114
La chiusura potrebbe comportare un aumento del traffico lungo la Strada Statale 114, dove confluiranno i veicoli provenienti da entrambe le direzioni dell'A18.
Si raccomanda agli automobilisti di programmare gli spostamenti con anticipo, considerando possibili rallentamenti e tempi di percorrenza più lunghi nella giornata di domenica 18 ottobre.
La riapertura del tratto autostradale è prevista alle ore 18:00, salvo eventuali variazioni legate all'andamento dei lavori.