Aci Catena, ruba un iPhone al supermercato: Carabinieri lo ritrovano in casa di una 46enne

Il telefono era stato sottratto a un 47enne mentre si trovava all’interno di un supermercato

È bastata una denuncia e una tempestiva attività investigativa dei Carabinieri per ricostruire la vicenda e recuperare un telefono cellulare sottratto all’interno di un supermercato di Aci Catena, restituendolo al legittimo proprietario.

I militari della Stazione Carabinieri di Aci Catena, infatti, sono intervenuti a seguito della denuncia presentata da un 47enne, che aveva riferito di aver subito il furto del proprio costoso telefono cellulare, mentre si trovava all’interno di un supermercato del paese.

Ricevuta la denuncia, i Carabinieri hanno immediatamente avviato una mirata attività info-investigativa, concentrando gli accertamenti sugli elementi utili a ricostruire la dinamica del furto e a individuare chi si fosse impossessato del dispositivo. Gli approfondimenti svolti hanno consentito di risalire a una 46enne residente a Santa Venerina, nei cui confronti i militari hanno quindi eseguito una perquisizione domiciliare.

L’attività ha dato esito positivo: all’interno dell’abitazione della donna è stato infatti rinvenuto proprio l’iPhone sottratto poco prima al 47enne, che è stato recuperato dai Carabinieri e successivamente restituito al legittimo proprietario.