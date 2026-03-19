Addio al papà di Doraemon: morto Shibayama, aveva 85 anni

Il mondo degli anime è in lutto per la scomparsa di Tsutomu Shibayama, storico disegnatore, sceneggiatore e regista giapponese, tra i protagonisti di serie cult come Doraemon e Ranma 1/2. Aveva 85 anni ed era malato da tempo.

L’annuncio della morte è stato diffuso dallo studio di animazione Ajia-do Animation Works, di cui Shibayama era stato presidente e amministratore delegato. L’artista è deceduto lo scorso 6 marzo a causa di un tumore ai polmoni. I funerali si sono svolti in forma privata, alla presenza dei soli familiari più stretti.

Una carriera lunga oltre quarant’anni

Nato a Tokyo il 9 marzo 1941, Shibayama iniziò la sua carriera come disegnatore di manga con lo pseudonimo di Hajime Sanjo. La svolta arrivò alla fine degli anni Settanta, quando contribuì alla fondazione dello studio Ajia-do, diventando uno dei nomi di riferimento dell’animazione giapponese.

Per oltre vent’anni, dal 1979 al 2004, ha diretto episodi e film di Doraemon, iconico gatto robot nato dal manga di Fujiko Fujio. Un personaggio capace di conquistare generazioni di spettatori in tutto il mondo, trasformandosi in un fenomeno globale.

Doraemon e il successo mondiale

Tra le sue opere più celebri, proprio Doraemon rappresenta il simbolo del suo talento: una serie capace di unire fantasia, ironia e temi profondi, rendendo accessibili storie complesse sia ai più piccoli che agli adulti.

Grazie al suo lavoro, l’anime ha superato i confini del Giappone, diventando un prodotto culturale conosciuto a livello internazionale.

Un’eredità importante per l’animazione

Con il suo stile narrativo, fatto di equilibrio tra avventura e fantascienza, Shibayama ha contribuito in modo significativo allo sviluppo dell’animazione moderna, portando sullo schermo mondi capaci di emozionare e far riflettere.

La sua scomparsa segna un’altra grave perdita per il mondo degli anime, dopo quella di Akira Toriyama, creatore di Dragon Ball, avvenuta nel 2024.

Il saluto dei fan

Sui social, migliaia di fan stanno ricordando Shibayama come uno degli autori che hanno segnato la loro infanzia, grazie a personaggi e storie entrati nell’immaginario collettivo.

Un’eredità destinata a vivere ancora a lungo, attraverso le sue opere senza tempo.