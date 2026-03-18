Ai domiciliari per droga ma ne aveva ancora in casa: blitz dei Carabinieri a Giarre

Aumento della sicurezza, reale e percepita dai cittadini, e contrasto all’illegalità diffusa sono stati gli obiettivi dell’attività straordinaria messa in atto nel comprensorio giarrese, in un complesso di edilizia popolare, dai Carabinieri delle stazioni di Riposto e Giarre, con l’ausilio dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori “Sicilia” e i colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi (CT).

In tale contesto, sono stati eseguiti controlli in diversi appartamenti, in uno dei quali i Carabinieri hanno ottenuto riscontro alle ipotesi investigative perché hanno poi denunciato, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale e ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva, un 45enne giarrese.

L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per spaccio di stupefacenti, è stato trovato in possesso di droga e, in particolare, la modalità di frazionamento e gli strumenti di misurazione trovati in casa sono da ritenere, inequivocabilmente, pertinenti all’attività illegale di spaccio.

Nelle fasi preliminari di ricerca all’interno dell’appartamento i militari dell’Arma hanno chiesto al 45enne di consegnare quanto di illecitamente detenuto e questi, spontaneamente, ha prelevato dal vano veranda un borsello.

All’interno gli investigatori hanno recuperato 7 involucri contenenti ciascuno marijuana, un grinder con all’interno un frammento di hashish di 1,50 grammi circa.

Nella sua camera da letto, poi, gli operanti hanno trovato un bilancino di precisione, perfettamente funzionante, e in cucina un altro bilancino che, unitamente allo stupefacente sono stati sequestrati.

In un locale di uso comune dello stabile è stata recuperata poi una munizione da caccia calibro 16, sequestrata a carico di ignoti.

In una seconda fase dell’attività i Carabinieri hanno proceduto all’apertura, ispezione e messa a disposizione del Comune di Giarre, dei locali al piano terra del complesso abitativo, destinati a pubblico uso, che erano stati indebitamente occupati.