Beccato dopo la fuga: blitz all’alba, arrestato latitante del clan Mazzei con documenti falsi

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo, classe 1969, ritenuto esponente di spicco del clan Mazzei di Catania, destinatario di una condanna definitiva a 13 anni e 10 mesi di reclusione per associazione mafiosa ed altri reati.

L’uomo si era reso irreperibile subito dopo la sentenza di condanna, emessa lo scorso 8 gennaio, e il conseguente ordine di esecuzione disposto dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catania.

Le ricerche, avviate dalla Squadra Mobile etnea con il supporto del Servizio Centrale Operativo, si sono sviluppate attraverso articolate attività investigative e l’impiego di strumenti tecnologici.

L’11 marzo gli agenti sono riusciti a individuare l’appartamento in cui il ricercato si nascondeva, a Fiumefreddo. Lo stabile è stato circondato e gli operatori hanno fatto irruzione nell’abitazione, procedendo all’arresto dell’uomo, che non ha opposto resistenza.

Nel corso dell’operazione il soggetto è stato trovato in possesso di una patente di guida falsificata e di alcune carte di credito, attualmente oggetto di ulteriori accertamenti.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso il carcere di Catania Bicocca. È al vaglio della Procura Distrettuale di Catania la posizione del proprietario dell’immobile in cui il condannato è stato rintracciato.