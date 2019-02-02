BELPASSO: IN CARCERE PER REATI CONTRO IL PATRIMONIO
I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato il 55enne belpassese Salvatore VENDEMMIA, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME).
L’uomo, già condannato dai giudici per furto aggravato, reato commesso a Milazzo (ME) il 3 settembre 2016, dovrà scontare la pena comminatagli equivalente ad anni 2 di reclusione.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.