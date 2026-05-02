Bimbo di 5 anni travolto da un furgone sul lungomare di Cefalù, è grave

Paura sul lungomare di Cefalù, dove un bambino di soli 5 anni è stato investito da un furgone. Le condizioni del piccolo sono apparse subito serie, tanto da richiedere l’intervento immediato dei sanitari del 118.

Il bimbo ha riportato un grave trauma cranico e diverse lesioni in varie parti del corpo. I soccorritori, giunti rapidamente sul posto, hanno provveduto a intubarlo direttamente sul luogo dell’incidente, stabilizzandolo prima del trasferimento d’urgenza all’ospedale Ospedale Villa Sofia di Palermo.

Una volta arrivato in ospedale, il piccolo è stato sottoposto a tutti gli accertamenti necessari, inclusi quelli specialistici in Neurochirurgia. Secondo quanto riferito dai sanitari, gli esami effettuati avrebbero escluso la presenza di lesioni interne tali da rendere necessario un intervento chirurgico urgente.

Il bambino è stato quindi ricoverato nel reparto di Neurorianimazione, dove resta sotto stretta osservazione da parte del personale medico.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, che stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Al momento la vicenda resta in aggiornamento.