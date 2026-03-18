BONUS MOTO 2026 AL VIA: da oggi prenotazioni aperte, fino a 4.000€ per scooter e motorini elettrici e ibridi

Al via da oggi, mercoledì 18 marzo 2026, le prenotazioni per l’ecobonus destinato a ciclomotori e motocicli elettrici e ibridi.

L’incentivo, come spiegato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), è rivolto a chi acquista un veicolo nuovo di fabbrica appartenente alle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, ovvero motocicli e ciclomotori a due, tre o quattro ruote, comprese anche microcar e minicar.

Il contributo viene calcolato in percentuale sul prezzo di acquisto:

30% senza rottamazione , fino a un massimo di 3.000 euro

40% con rottamazione, fino a un massimo di 4.000 euro

Per ottenere l’incentivo con rottamazione è necessario dismettere un veicolo termico Euro 0, 1, 2 o 3, intestato da almeno 12 mesi all’acquirente o a un familiare convivente.

A partire dalle ore 12 di oggi, i concessionari potranno prenotare gli incentivi tramite il portale ufficiale:

👉 https://ecobonus.mimit.gov.it

Per la misura, la legge di bilancio 2021 ha previsto uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro, suddivisi tra il 2021 e il 2026.