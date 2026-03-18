Carburanti, arriva il taglio: -25 cent al litro per 20 giorni. Il governo vara il decreto

l governo accelera sulle contromisure contro il caro-carburanti. Secondo fonti vicine all’esecutivo, il Consiglio dei ministri ha approvato un pacchetto di interventi da attuare nell’immediato, con uno stanziamento complessivo inferiore al miliardo di euro.

L’obiettivo è contenere gli effetti dei rincari su famiglie e imprese, intervenendo direttamente sul prezzo dei carburanti e introducendo misure di sostegno mirate.

Taglio delle accise per 20 giorni

Tra i principali provvedimenti previsti dal decreto legge, illustrato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, figura un taglio di 25 centesimi al litro sul prezzo dei carburanti.

La riduzione delle accise sarà applicata per un periodo limitato di 20 giorni e sarà estesa a tutti i consumatori, con l’intento di garantire un sollievo immediato rispetto all’aumento dei prezzi.

Sostegni anche per i redditi più bassi

Il decreto prevede inoltre un intervento specifico a favore dei nuclei meno abbienti. In particolare, viene rafforzata la dotazione della social card attraverso un nuovo stanziamento di 130 milioni di euro.

Le risorse complessive destinate alla misura salgono così da 500 a 630 milioni di euro per il 2026. Il contributo sarà riconosciuto ai beneficiari entro i limiti pro capite derivanti dalla ripartizione dei fondi disponibili.

Misure per contenere l’impatto dei rincari

Nel complesso, il pacchetto mira a contenere nell’immediato l’impatto dell’aumento dei carburanti sull’economia reale, in attesa di eventuali interventi strutturali.

Ulteriori dettagli operativi sulle modalità di applicazione delle misure sono attesi con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.